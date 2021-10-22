Беременность – это далеко не всегда легко и приятно. По статистике в среднем 7% будущих мам страдают от депрессии и тревожности. Авторы нового исследования выяснили, насколько эти состояния связаны с осложнениями при родах.

Новое исследование

Ученые из университета проанализировали данные о более 360 тысячах рожениц, поступивших в родильные отделения штата с 2008 по 2017 год. Почти каждой четвертой будущей матери (24%) требовалось кесарево сечение.

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Исследователи сосредоточились на случаях диагностированной депрессии и тревоги среди женщин, случаях кесарева сечения в этой группе и показаниях для этой меры. Психические расстройства были диагностированы у 3,1% беременных. В основном это были старшие женщины по сравнению с теми, у кого не было таких проблем.

Эмоциональное состояние беременной влияет на риск осложнений во время родов

После корректировки полученных данных с учетом различных факторов, оказалось, что депрессия и тревожность на 3,5% повышает риск потребности в первичном кесаревом сечении у женщин, которые не имеют для него показаний по состоянию здоровья.

В перспективе авторы исследования планируют изучить механизм влияния психического состояния матери на осложнения во время родов, который пока неизвестен.

Кесарево сечение – это основной фактор развития различных заболеваний у матерей, и мы должны свести к минимуму все риски,

– отметили ученые.

Ранее эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) сообщили, что беременные с симптоматическим течением COVID-19 также имеют на 70% выше риск умереть вследствие этой болезни.