Согласно исследованию американских ученых, мужчины среднего возраста, которые склонны к тревоге, имеют больший риск развития кардио и метаболических проблем – сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

Читайте также: Физическая усталость ускоряет момент смерти от всех причин

Новое исследование тревожности мужчин

Чтобы отслеживать взаимосвязь между беспокойством и этими проблемами, исследователи проанализировали уже имеющиеся данные 1561 человека, средний возраст которых составлял 53 года в 1975 году. Участники прошли базовые оценки невротизма и беспокойства, при этом у них не было сердечно-сосудистых заболеваний или рака на момент исследования.

Мужчины оценивали свой невротизм по шкале от 0 до 9, а также сообщали, как часто они беспокоятся по каждому из 20 пунктов, где 0 означает никогда, а 4 означает постоянно. После этих оценок каждые 3 – 5 лет они проходили медицинский осмотр и сдавали анализы крови. Данные собирались до 2015 года, пока участники не умирали, или пока не выбывали из исследования по другим причинам.

Во время следующих оценок у мужчин было измерено семь факторов риска: артериальное давление, общий холестерин, триглицериды, ожирение (оценивается по индексу массы тела), уровень сахара в крови натощак и скорость оседания эритроцитов (СОЭ).

Тревожность негативно влияет на здоровье

Ученые обнаружили, что у мужчин с повышенным уровнем тревожности была выше вероятность развития кардио и метаболических заболеваний, чем у мужчин с более низкими уровнями беспокойства.

Хотя неизвестно, может ли лечение тревоги и беспокойства снизить кардио и метаболический риск, тревожные и склонные к беспокойству люди должны уделять больше внимания своему здоровью, подчеркивают ученые.

Ранее ученые выяснили, что психологическая травма может изменить функционирование генов, которые связывают с ментальными расстройствами, у женщин и их детей.