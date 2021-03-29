Американская психологическая ассоциация (APA) заявила, пандемия COVID-19 привела к национальному кризису психического здоровья. Болезнь так или иначе коснулась каждого: кто переболел сам, у кого-то до сих пор продолжается процесс восстановления, у кого-то серьезно болели близкие, а кто-то пережил потерю родственника, друга, партнера.

"Побочные последствия" пандемии

Кроме того, пандемия стала причиной потери работы, финансовых трудностей, изоляции и вообще ухудшения социальных связей между людьми.

К теме Импульсивно-депрессивные эгоисты: пандемия очень негативно повлияла на психику и поведение людей

Все это приводит к эмоциональному истощению, кажется будто вы потеряли контроль над своей жизнью. Человек может чувствовать, что он "застрял" и не способен выбраться сам.

Что надо знать об эмоциональном выгорании

В 2019 году Всемирная организация здравоохранения официально признала эмоциональное выгорание болезнью. Теперь оно определяется как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться".

В 2020 году эмоциональное выгорание в связи с пандемией коронавируса стало еще более острой темой.

Признаки эмоционального выгорания

Люди по-разному могут чувствовать эмоциональное выгорание, поэтому лучше обратиться к своему семейному врачу, чтобы тот помог установить потребность в психологической реабилитации.

В то же время характерные состояния, которые могут помочь распознать эмоциональное выгорание:

недостаток мотивации

проблемы со сном

раздражительность

усталость

апатия

головные боли

проблемы с аппетитом

трудности с концентрацией внимания

иррациональный гнев

чувство страха

депрессия

Если у вас участились подобные переживания – это сигнал обратиться за помощью! Не бойтесь признать наличие трудностей, это отнюдь не слабость, будьте ответственными в вопросах, касающихся вашего здоровья.