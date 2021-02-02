По последним данным службы занятости, в Украине официально работают 16 миллионов человек в возрасте от 15 до 70 лет. Больше всего работников сосредоточено в мегаполисах: Харьковская, Днепропетровская и Киевская области. В идеальном случае, рабочий график выглядит так – 8 часов и 5 дней в неделю. Офисная или физическая работа и соответствующая оплата труда.

Источник: 120/80 на 24 канале

Но, вероятно, у каждого случались ситуации, когда приходилось работать сверхурочно. Каждый хоть раз в жизни чувствовал, что работа больше не приносит удовольствия, а руки опускаются. Эмоциональное выгорание – болезнь 21 века.

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Что такое эмоциональное выгорание

Эмоциональное истощение – это состояние чувства эмоциональной изношенности и усталости вследствие накопленного стресса из вашей личной или рабочей жизни, или их сочетание. Эмоциональное истощение является одним из признаков выгорания.

Недостаток энергии, плохой сон и снижение мотивации могут осложнить преодоление эмоционального истощения. Со временем это хроническое стрессовое состояние может нанести постоянный вред вашему здоровью.

Исследовательская компания Regus уверяет, что 53% офисных работников во всем мире очень близки к выгоранию.

Если говорить просто и понятно, то это кризис, который возник на основе длительного напряжения без сброса этого напряжения и разрядки,

– объяснила психолог Ксения Грицай.

Термин "эмоциональное выгорание" ввел американский психолог немецкого происхождения Герберт Фройденбергер. Произошло это еще в 1974 году.



Герберт Фройденбергер / Скриншот с видео

По Фройденбергеру, выгорание характеризуется следующими симптомами: Истощение;

Усталость;

Частые головные боли и желудочно-кишечные расстройства;

Бессонница и одышка;

Разочарование;

Злость;

Подозрительное отношение;

Чувство всемогущества или чрезмерной уверенности;

Чрезмерное употребление транквилизаторов и барбитуратов;

Цинизм и признаки депрессии.

Доктор медицинских наук Галина Пилягина рассказала, если переводить термин на более понятный язык, а не профессиональній – это просто переутомление и истощение организма, которое в первую очередь касается эмоциональных состояний.

Кто – в группе риска получить эмоциональное выгорание

Есть ряд симптомов, по которым человек может распознать эмоциональное выгорание. Они не так физические, как психологические.



Как распознать эмоциональное выгорание / Скриншот с видео

"Запущенное" переутомление может перерасти и в депрессию. Фройденбергер, кстати, исследовал и категорию людей, которые чаще всего страдают эмоциональным выгоранием. Это прежде всего преданные делу и целенаправленные работники.

По словам основательницы HR Studio Софии Папирник, эмоциональное выгорание часто наступает тогда, когда человек работает без остановки, без восстановления себя. То есть, не идет вовремя в отпуск, а также когда работа является эмоционально затратной.

Поэтому работа в одном и том же режиме, большая нагрузка, отсутствие желаемой зарплаты или просто похвалы и даже постоянные стычки с коллегами – все это и может привести к эмоциональному переутомлению. Фройденбергер считал, что такое состояние развивается также и у людей, склонных к сочувствию, или же у мечтателей.

Психолог Ксения Грицай "В основном, эмоциональное или профессиональное выгорание чаще встречается у тех, кто работает в профессии "человек – человек". Это учителя, медики, психологи, социальные работники. Они находятся во взаимодействии с другим человеком. Потому что лицо, которое, например, сажает растения или убирает улицу, будет чувствовать, скорее всего, физическую усталость".

Но не медиками и учителями едиными. Иногда эмоциональное выгорание профессионального плана врывается и в семью.

Профессор Галина Пилягина отметила, что Женщина, которая является домохозяйкой и, например, мамой 3 детей, легко может выгореть. Несмотря на то, что в общем понимании, нет профессионального выгорания. Она выполняет только домашнюю работу, но и это может стать причиной.

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По данным Salary.com, домохозяйка проводит 94 часа в неделю занимаясь бытовыми хлопотами. И вообще это можно оценить в 113 тысяч долларов в год. Эти деньги женщины не получают, а экономят.

То, что вызывает эмоциональное истощение, зависит от человека. То, что может быть стрессом для одного человека, может быть вполне управляемым для другого.

Как распознать, действительно ли человек эмоционально истощен

Прежде всего всегда нужно выяснить, действительно ли это эмоциональное истощение.

Люди очень часто путают физическую усталость и эмоциональную усталость. Они думают, если – физически уставшие, поэтому точно с ними что-то не так. Неправда. Просто надо переключиться, отдохнуть, позволить себе то, что принесет радость,

– сказала основательница HR Studio.

Если же кроме симптомов выгорания, человек замечает и что-то другое – например, потерю интереса ко всем сферам жизни, невозможность испытывать радость, чувство вины или отчаяния или постоянную сонливость – это может свидетельствовать о других недугах. Например, депрессии. И тогда уж точно стоит обратиться к психологу за правильным лечением.

В Минздраве советуют, чтобы не допустить депрессии, учитесь думать позитивно. В сложной жизненной ситуации старайтесь найти положительные моменты. Например, развод дает шанс забыть о скандалах, найти родственную душу.



Симптомы эмоционального выгорания могут свидетельствовать и о наличии депрессии / Фото Unsplash

Профессор Галина Пилягина предложила пройти достаточно простой "самотест". Нужно задаться вопросом, насколько вы довольны жизнью в целом, или, например, профессиональной деятельностью, семьей, отношениями, своей непрофессиональной активностью.

"Если показатель – около 60 – 80%, то это неплохо. Если ниже, особенно, если в нескольких сферах жизни, человек должен задуматься, почему так много недовольства. И это является одним из признаков", – объяснила доктор медицинских наук.

Заметить, что работник опустошен может и работодатель. Такие "симптомы" точно упадут в глаза:

просрочки дедлайнов;

более низкая, чем обычно, преданность делу;

большое количество прогулов.

Феномен Супермена: что это и как связано с эмоциональным выгоранием

Супермен – икона американской культуры, которая отражает представление о справедливости. Вымышленный персонаж комиксов, который спасает мир. Феномен Супермена имеет 4 стадии.

► Первая. Супермен решает спасать мир. То есть, человек набирает себе большое количество работы. Готов в любой момент подстраховать коллег.

► Со временем наступает вторая фаза. Супермен устает, но этого не показывает. Планы надо воплотить в жизнь, и ради этого человек пренебрегает выходным или сном.

► Третья стадия – полное истощение. Человек запутывается в проектах, не успевает доделать все до конечных сроков, начинает терять веру.

► Четвертая – Супермен медленно, но уверенно превращается в Генерала Зода. То есть, становится персонажем отрицательным.



Супермен и Генерал Зод / Коллаж 24 канала

Море уже не по колено, и на работе все начинает раздражать: коллеги, которые не помогают, зарплата, что не оправдала ожиданий, жесткий график. Радости не приносит то, что раньше заставляло подняться с постели.

Почему термин "эмоциональное выгорание" может быть манипулятивным

Термин "эмоциональное выгорание" является достаточно манипулятивным. По словам Софии Папирник, человек таким образом может оправдывать свои действия именно в негативном смысле. Почему он не осуществил это или сделал вот так. И объяснять тем, что он выгорел, поэтому не может делать это.

Что работодатель может сделать для того, чтобы работники чувствовали себя хорошо, но не прибегали к манипуляциям:

обустроить максимально комфортное место;

создать зону, где можно отдохнуть – например, попить кофе;

неплохо помогают корпоративные вечеринки, где можно в нерабочей атмосфере поговорить с коллегами.

Что поможет преодолеть это состояние

Что делать, если случилось профессиональное выгорание? Прежде всего – нормально и много отдыхать. Не набирать слишком много работы, не помогать коллегам, если не в силах.

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Хотя это не всегда возможно, но лучший способ лечения стресса – устранения стрессового фактора. Если ваше рабочее пространство является причиной эмоционального истощения, подумайте о смене работы или компании.

Если ваш менеджер или руководитель вызывают стресс, вы можете подумать о переходе в новый отдел или просьбе перейти к другому начальнику.

Основательница HR Studio София Папирник "Ты будешь минимально выгорать и отстраняться от работы, когда научишься правильно себя восстанавливать. То есть говорится даже не о частоте выгорания. Ключевой момент в том, умеет ли человек поставить себе вовремя вопрос "Почему я именно так себя чувствую?""

Важно: не запивать "карьерное" горе алкоголем, правильно питаться и в случае чего – взять перерыв. Несколько дней отгула или отпуск. Это если вы на первых стадиях профессионального выгорания.

Если "эмоциональному" пациенту становится очень трудно, лучше уж обратиться к психологу.

Но если работа вас утомила, увольняться сразу не стоит. Иногда организм просто нуждается в отдыхе. А голова – в переоценке задач, которые не нравятся. Возможно, другой подход поможет.