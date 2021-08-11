Вспышка холеры
В частности, говорится о 31 425 вероятных случаях заболевания. С начала 2021 года вспышки холеры наблюдались в 22 штатах Нигерии (с 36) и в Федеральной столичной территории.
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В заявлении Нигерийского центра контроля заболеваний (NCDC) говорится, что сейчас количество возможных случаев заболевания продолжает расти по всей стране.
Эпидемия переросла в национальный кризис,
– отметили в сообщении NCDC.
Для того, чтобы избежать заражения, в ведомстве призвали жителей страны соблюдать правила гигиены и пользоваться источниками чистой воды.
Кроме того, министерство здравоохранения Нигерии направило медицинские бригады в штаты, которые пострадали больше всего. Также усилили тестирование и запустили кампанию по вакцинации от холеры.
Что известно о холере?
Холера – это острая диарейная инфекция, возникающая при употреблении пищевых продуктов или воды, зараженных бактерией Vibrio cholerae. Холера передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще – при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании и бытовых контактах. Без надлежащего лечения холера может привести к смерти.
На протяжении истории этот недуг выкашивал людей, вызвал 7 глобальных эпидемий и в дальнейшем уносил жизни 100 тысяч человек ежегодно. Вместе с тем, холера легко излечимая болезнь.