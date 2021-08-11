Вспышка холеры

В частности, говорится о 31 425 вероятных случаях заболевания. С начала 2021 года вспышки холеры наблюдались в 22 штатах Нигерии (с 36) и в Федеральной столичной территории.

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В заявлении Нигерийского центра контроля заболеваний (NCDC) говорится, что сейчас количество возможных случаев заболевания продолжает расти по всей стране.

Эпидемия переросла в национальный кризис,

– отметили в сообщении NCDC.

Для того, чтобы избежать заражения, в ведомстве призвали жителей страны соблюдать правила гигиены и пользоваться источниками чистой воды.

Кроме того, министерство здравоохранения Нигерии направило медицинские бригады в штаты, которые пострадали больше всего. Также усилили тестирование и запустили кампанию по вакцинации от холеры.