Эпидемия пластика: как сказался COVID-19 на экологии и что с этим можно сделать

Одноразовые маски, хирургические перчатки, крошечные бутылочки санитайзеров и влажные салфетки стали такими же привычными явлениями, как и окурки несколько лет назад. Каждый раз, когда кто-то делает тест на коронавирус, выбрасывается примерно 10 граммов пластика.

Если бы каждый взрослый и ученик средней школы в Великобритании проводил 2 теста в неделю, это дало бы более 1 000 тонн мусора каждые семь дней. Об этом рассказал доктор Кристиан Данн – старший преподаватель зоологии в Университете Бангора и борец за экологию.

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Кризис из-за загрязнения пластиком

По его словам, коронавирус заставил нас использовать еще больше пластика, но это не значит, что надо отказаться от проведения тестов на недуг.

Они стоят на первом плане нашей способности контролировать вирус и помогать странам вернуться к нормальной жизни,

– подчеркнул он.

Так же бесчисленные тонны пластика, использованные при разработке, производстве, транспортировке и доставке вакцины, необходимы для борьбы с недугом. Пластик еще раз показал, каким универсальным и спасительным продуктом может быть.

Однако выбросы, засоряющие наши улицы, значительно увеличились.

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"Театр гигиены" и как уменьшить использование пластика

Интересным аспектом всего этого является феномен, который называется "театр гигиены". Его обнаружили недавно. То есть частные лица и компании убеждают, будто борются с пандемией, но реального эффекта от них нет.

Все начинается от неоднократно неправильно измененных одноразовых масок для лица до использования одноразовых ламинированных меню в ресторанах. Впрочем, как можно сбалансировать использование пластика?

Кристиан Данн подчеркнул, что, например, одноразовая маска для лица может нанести вред климату в 10 раз больше, чем хлопковая многоразовая.

В Великобритании минимум 53 миллиона одноразовых масок ежедневно отправляются на свалки и могут загрязнять океан.

"Нам нужно двигаться к "внимательного удобства": уделять немного больше внимания нашим действиям и быть немного внимательнее друг к другу и к планете", – подчеркнул ученый.

Что делать с едой на вынос

Кроме этого, продажи на вынос выросли до 600% во время локдауна. Это тоже приносит гору одноразового пластика на свалку. Примером так называемого внимательного удобства может быть схема, согласно которой все кафе в городе будут использовать один и тот же тип многоразовых чашек. Клиенты платят залог за чашку, которую можно вернуть любому из них. Похожую схему можно использовать и для доставок еды.

Борьба с пластиком в Европе и Украине

С 1 января 2022 года в Украине будут запрещены использование и продажа пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания.

С марта 2022 года из украинских магазинов исчезнут тонкие и сверхтонкие пакеты.

В ЕС 3 июля вступила в силу директива, запрещающая использование определенных видов пластиковой продукции.