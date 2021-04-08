Для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве нужно не менее четырех недель. При условии, что люди будут соблюдать все меры карантина.

Когда можно ждать спада заболеваемости в Киеве

Врач-эпидемиолог, экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская считает, что стабилизация заболеваемости в столице зависит от многих составляющих.

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Сколько продлится локдаун в Киеве, также зависит от многих составляющих. Для того, чтобы при соблюдении всех необходимых мер ситуация стабилизировалась, нужен двойной инкубационный период. Инкубационный период, мы знаем, две недели. То есть, для стабилизации нужно хотя бы 3 – 4 недели. При условии, что эти меры будут соблюдаться, все,

– заявила епидемиолог.

Пасхальные праздники могут ухудшить ситуацию

По словам Людмилы Мухарской, на праздники вероятны нарушения карантина, а потому ситуация с локдауном может немного удлиниться.

Пасха, майские праздники – это может наложиться. Если ситуация начнет стабилизироваться, и люди на праздники нарушат все эти необходимые меры, то может ситуация с карантином снова немного удлиниться,

– сказала врач.

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