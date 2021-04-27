Исследователи из Университета Южной Австралии обнаружили причинно-следственные генетические доказательства того, что здоровье сердечно-сосудистой системы влияет на потребление кофе. Это первое такое исследование в мире и в нем приняли участие 390 435 человек.

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Команда ученых обнаружила, что люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией автоматически пьют меньше кофе, избегают его вообще или предпочитают кофе без кофеина. И оказалось, что причина куда глубже – генетика.

Ведущая исследовательница и директор Австралийского центра точного здоровья UniSA Элина Хиппенен заявила, что наша генетика регулирует количество выпитого кофе и защищает нас от чрезмерного употребления.

Мы не осознаем, что люди подсознательно саморегулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление. И это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма,

– рассказала она.

Выводы исследования довольно интересны

Профессор считает, что тот, кто пьет много кофе, может быть устойчивее к кофеину с генетической точки зрения.

Зато те люди, которые не пьют кофе, могут быть более склонными к побочным эффектам кофеина и высокого кровяного давления.

Поэтому если ваше тело говорит вам не пить лишнюю чашку кофе, вероятно, на это есть причина. Прислушайтесь к своему телу – оно больше отвечает за ваше здоровье, чем вы думаете.