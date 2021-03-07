К сожалению, в Украине рынок эстетической медицины является до сих пор нерегулируемым, а в стране отсутствует даже такая специализация, как эстетика. Однако в этой сфере работает уже более 80 тысяч специалистов.

На днях в Украине провели круглый стол "Эстетическая медицина в Украине. Вызовы и предложения решений". Председатель правления Совета экспертов эстетической медицины Украины (UBAME) Егор Колодченко заявил, что специалисты, которые работают в этой сфере, даже не могут утверждать, что имеют профессию. Также до сих пор идут дискуссии: эстетические процедуры можно отнести к медицинским или к бытовым.

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Эстетическая медицина должна стать профессиональной

Он отметил, что в Украине устаревшее законодательство относительно эстетической медицины, отсутствуют протоколы процедур, нет реестров медицинских изделий, а также отсутствуют целостные программы обучения по многим новейшим направлениям. Поэтому такой вид деятельности не сертифицируется и не лицензируется.

Понятия эстетическая медицина – не существует де-юре. Но де-факто – это огромный рынок. И это не только косметология или пластическая хирургия. Это много специальностей, которые определяют качество жизни. Но рынок нерегулируемый, у нас отсутствует эстетика как специальность вообще. Даже самые прогрессивные медики – пластические хирурги – не могут сказать, что у них есть профессия. Отсутствуют квалификационные требования для выполнения большинства манипуляций в эстетической медицине,

– заявил Егор Колодченко.

От того, что не проводится правовая подготовка таких врачей и нет этического кодекса поведения специалиста, страдают и врачи, и пациенты.

"Сегодня экспертами начинают выступать лица, популярные в инстаграме, но никто не знает их уровня квалификации и компетенции. При этом они сильно влияют на рынок. Поэтому эстетическая медицина должна стать профессиональной", – подчеркнул Колодченко.



В Украине начнут улучшать рынок эстетической медицины / Фото: Getty Images

Важно и определить, должно ли быть медицинское образование у лица, предоставляющего эти услуги, а также ответственность за последствия. Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева отметила, что на очереди включение манипуляций по реконструктивной и пластической хирургии в пакеты услуг Национальной службы здоровья Украины.

"Особенно это касается онкологических реконструктивных операций у женщин – например, после удаления молочных желез. Нужно, чтобы НСЗУ оплачивало такие операции, которые проводятся по медицинским показателям", – пояснила Дмитриева.

Пластический хирург, заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер заявил, что в Украине около 300 пластических хирургов, которые проводят операции, но отсутствует любая статистика – сколько операций выполняется, сколько пациентов прошло, сколько получили осложнения.

Нет также реестра медицинских изделий. На рынке Украины представлено 200 филлеров, но менее половины из них зарегистрированы должным образом. Как можно так работать? Мы стремимся, чтобы специалисты соблюдали правила игры, но эти правила надо создать,

– сказал Слоссер.

Возможен ли медицинский туризм в Украине

Президент Украинского союза эстетических пластических хирургов USAPS Павел Денищук отметил, что в Украине мощные возможности для медицинского туризма, которые сейчас работают не на пользу нашему государству.

"Несмотря на все сложности карантинных ограничений, у нас остается на высоком уровне медицинский туризм. Но, к сожалению, сегодня он работает не в пользу Украины. Большинство пациентов пластической хирургии направляются в Турцию. И это оскорбительно, ведь возможности Украины в этом плане очень мощные. Если бы нам государство способствовало в некоторых юридических моментах – мы бы за считанные годы перенаправили эти потоки из Турции к нам", – добавил Денищук.