Спрей производят и продают под названием BioBlock. Соответствующее решение на разрешение предоставили в Департаменте здоровья Эстонии на основании заключения группы ряда квалифицированных экспертов.
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С юридической точки зрения – это не лекарственное средство или медицинское устройство. Однако информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.
Эффективность такого спрея
Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма Дельта индийского происхождения. А также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.
С нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и активно проверяем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать штаммы, которые еще не распространены,
– сказала научный директор компании, занимающейся генной инженерией марта.
Что известно о препарате
BioBlock – это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen. Технология запатентована.
Спрей от коронавируса / Фото Icosagen
Чтобы разработать и вывести BioBlock на рынок, создали консорциум, в состав которого вошли исследователи и специалисты из таких компаний:
- Chemi-Pharm – производит и продает спрей;
- Icosagen;
- Тартуского университета;
- Эстонского университета наук;
- OÜ Teadus ja Tegu.