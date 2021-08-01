В Эстонии создали спрей для носа от коронавируса: говорят, защищает от всех штаммов

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса. Говорят, что он защищает от всех штаммов, которые вызывают наибольшее беспокойство, в том числе и от дельты.

Спрей производят и продают под названием BioBlock. Соответствующее решение на разрешение предоставили в Департаменте здоровья Эстонии на основании заключения группы ряда квалифицированных экспертов.

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С юридической точки зрения – это не лекарственное средство или медицинское устройство. Однако информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

Эффективность такого спрея

Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного штамма, так и от штамма Дельта индийского происхождения. А также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

С нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и активно проверяем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать штаммы, которые еще не распространены,

– сказала научный директор компании, занимающейся генной инженерией марта.

Что известно о препарате

BioBlock – это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen. Технология запатентована.



Спрей от коронавируса / Фото Icosagen

Чтобы разработать и вывести BioBlock на рынок, создали консорциум, в состав которого вошли исследователи и специалисты из таких компаний: