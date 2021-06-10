В Эстонии ввели в действие новые цифровые COVID-сертификаты

В четверг, 10 июня, Эстония ввела в действие новые цифровые сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции в соответствии со стандартом Европейского союза.

Эстонцы также теперь смогут сформировать на специальном портале для пациентов подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста.

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Цифровая система сертификации COVID в ЕС будет полностью функционировать с июля 2021 года. Защищенные от подделки сертификаты позволят в будущем безопаснее передвигаться по ЕС.

От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев, и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Кроме того, среди нас более 100 000 переболевших COVID-19,

– заявил министр здоровья и труда Танель Кийк.

Он добавил, что новые covid-удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии.

Кроме того, ранее установленные национальные сертификаты о вакцинации в Эстонии по-прежнему действительны и остаются на портале для пациентов.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала