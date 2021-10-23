В то же время операции по плановому графику лечения временно приостановят. Согласно информации руководительницы Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярмы, решение приняли из-за роста числа инфицированных COVID-19 пациентов, которым необходима госпитализация.

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Новые правила будут означать, что пациенты планового лечения должны временно освободить кровати для размещения пациентов с коронавирусом. В Эстонии лечение приостановят только для людей, которые не нуждаются в немедленной помощи.

Мероприятия, которые не используются при обычных обстоятельствах, должны быть внедрены в области здравоохранения,

– сказала Мари-Анне Хярма.

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