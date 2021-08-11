Не хватает мест в больницах: Эстония объявила чрезвычайную ситуацию из-за COVID
В Эстонии заметили стремительный рост заражений коронавирусом. Поэтому 11 августа правительство страны объявило чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.
Ситуация в стране сложная. В больницах не хватает коек для пациентов с COVID-19, поэтому ищут дополнительные места.
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Госпитализируют невакцинированных
Отметили, что в основном в больницы попадают пациенты, которые не были вакцинированы от COVID-19. Надеются, что потребность в стационарном лечении будет меньше по сравнению с пиком во время последней волны коронавируса.
Чрезвычайную ситуацию объявили с целью, чтобы в больницах могли организовать больше коек для пациентов. Прогнозируют, что с 20 августа больницы будут полностью готовы принимать пациентов.
В Эстонии уже объявляли чрезвычайную ситуацию
В этом году в Эстонии уже действовала чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Ее отменили 1 июля 2021. Перед тем, в больницах оставались около 60 пациентов с коронавирусом.
COVID-19 в Эстонии: главное
- Согласно данным СНБО, с начала пандемии в Эстонии заразились более 135 тысяч человек.
- Уже около 134 тысяч больных выздоровели, однако 1 279 – умерли.
- В течение последних суток в стране коронавирусом заболели 344 человека.