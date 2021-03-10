Эстония приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Эстонии решили временно прекратить использование вакцины против коронавируса от AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного человека и болезни второго.
Источник:ERR
Информация о необходимости приостановить использование этой партии вакцины поступила 8 марта из Лекарственного департамента в Департамент здоровья. После этого чиновники обзвонили все центры, которые занимаются вакцинацией.
Также по теме: Украина одобрила китайскую вакцину против COVID-19
Бывает, что использование партии приостанавливается, поскольку расследование занимает время. В этом нет ничего необычного,
– пояснила заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анни Хярма.
По ее словам, большинство этой вакцины уже использовали, но пока не завершат расследование, оставшуюся вакцину использовать не будут.
В Эстонии на прошлой неделе также после применения вакцины AstraZeneca умер один человек, 31-летний спасатель. Расследование причин его смерти продолжается.
"Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", – сообщила Хярма.
Что известно о смерти в Австрии
- Австрийские власти 7 марта сообщили, что прекращают использование вакцины AstraZeneca пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания другого.
- 49-летняя женщина умерла от проблем со свертываемостью крови, в то время, как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже идет на поправку.
- В Лекарственном департаменте Австрии заявили, что "сейчас нет доказательств связи этих случаев с вакциной".
Поделиться новостью