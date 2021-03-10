В Эстонии решили временно прекратить использование вакцины против коронавируса от AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного человека и болезни второго.

Информация о необходимости приостановить использование этой партии вакцины поступила 8 марта из Лекарственного департамента в Департамент здоровья. После этого чиновники обзвонили все центры, которые занимаются вакцинацией.

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Бывает, что использование партии приостанавливается, поскольку расследование занимает время. В этом нет ничего необычного,

– пояснила заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анни Хярма.

По ее словам, большинство этой вакцины уже использовали, но пока не завершат расследование, оставшуюся вакцину использовать не будут.

В Эстонии на прошлой неделе также после применения вакцины AstraZeneca умер один человек, 31-летний спасатель. Расследование причин его смерти продолжается.

"Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", – сообщила Хярма.

Что известно о смерти в Австрии