Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта ввести в стране локдаун. Жесткие карантинные меры будут действовать минимум месяц.

Премьер-министр Кая Каллас объяснила, что ужесточение карантина связано с быстрым распространением в Эстонии "британского" штамма COVID-19.

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Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавирус распространен в Эстонии больше, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе,

– сказала политик.

Она подчеркнула, что ситуация серьезная во всей стране, а особенно критическая – в Таллинне и на севере. По ее словам, только жесткие ограничения помогут выйти из кризиса.

Какие карантинные ограничения ввели

Всех детей и подростков перевели на дистанционное обучение.

Все магазины, заведения общественного питания и публичные мероприятия – закрываются.

На улицах вводится правило "2+2" – дистанция между людьми 2 метра, вместе могут быть два человека, за исключением семей.

Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера.

Обратите внимание! В конце февраля 2021 года в Эстонии уже усиливали карантин, он должен был действовать в течение 1 – 28 марта. Теперь правительство страны приняло решение ввести локдаун.

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