Медицинская система в кризисе: Эстония вводит локдаун минимум на месяц
Правительство Эстонии приняло решение с 11 марта ввести в стране локдаун. Жесткие карантинные меры будут действовать минимум месяц.
Источник:правительство Эстонии
Премьер-министр Кая Каллас объяснила, что ужесточение карантина связано с быстрым распространением в Эстонии "британского" штамма COVID-19.
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Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавирус распространен в Эстонии больше, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе,
– сказала политик.
Она подчеркнула, что ситуация серьезная во всей стране, а особенно критическая – в Таллинне и на севере. По ее словам, только жесткие ограничения помогут выйти из кризиса.
Какие карантинные ограничения ввели
- Всех детей и подростков перевели на дистанционное обучение.
- Все магазины, заведения общественного питания и публичные мероприятия – закрываются.
- На улицах вводится правило "2+2" – дистанция между людьми 2 метра, вместе могут быть два человека, за исключением семей.
- Заниматься спортом можно только в одиночку, без тренера или партнера.
Ситуация с коронавирусом в Эстонии: что известно
- По состоянию на 9 марта 2021 года в Эстонии зафиксировали 76 183 случая заражения коронавирусом.
- Победить смертельную болезнь удалось 55 641 пациенту. Умерли – 667 человек.
- В период с 1 по 7 марта в стране зарегистрировали максимальное число инфицированный COVID-19 за неделю с начала пандемии – почти 9,5 тысяч.
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