Уряд Естонії ухвалив рішення з 11 березня запровадити у країні локдаун. Жорсткі карантинні заходи діятимуть щонайменше місяць.

Прем'єр-міністр Кая Каллас пояснила, що посилення карантину пов'язане зі швидким поширенням в Естонії "британського" штаму COVID-19.

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Свіжі дані показують, що більш агресивний британський штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося. Наша медична система у кризі,

– сказала політикиня.

Вона наголосила, що ситуація серйозна у всій країні, а особливо критична – у Таллінні та на Півночі. За її словами, лише жорсткі обмеження допоможуть вийти з кризи.

Які карантинні обмеження ввели

Усіх дітей та підлітків перевели на дистанційне навчання.

Усі магазини, заклади громадського харчування та публічні заходи – закриваються.

На вулицях вводиться правило "2+2" – дистанція між людьми 2 метри, разом можуть бути дві особи, за винятком сімей.

Займатися спортом можна тільки поодинці, без тренера або партнера.

Зверніть увагу! Наприкінці лютого 2021 року в Естонії вже посилювали карантин, він мав діяти впродовж 1 – 28 березня. Тепер уряд країни ухвалив рішення ввести локдаун.

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