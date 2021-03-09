Медична система у кризі: Естонія вводить локдаун щонайменше на місяць
Уряд Естонії ухвалив рішення з 11 березня запровадити у країні локдаун. Жорсткі карантинні заходи діятимуть щонайменше місяць.
Источник:уряд Естонії
Прем'єр-міністр Кая Каллас пояснила, що посилення карантину пов'язане зі швидким поширенням в Естонії "британського" штаму COVID-19.
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Свіжі дані показують, що більш агресивний британський штам коронавірусу поширений в Естонії більше, ніж прогнозувалося. Наша медична система у кризі,
– сказала політикиня.
Вона наголосила, що ситуація серйозна у всій країні, а особливо критична – у Таллінні та на Півночі. За її словами, лише жорсткі обмеження допоможуть вийти з кризи.
Які карантинні обмеження ввели
- Усіх дітей та підлітків перевели на дистанційне навчання.
- Усі магазини, заклади громадського харчування та публічні заходи – закриваються.
- На вулицях вводиться правило "2+2" – дистанція між людьми 2 метри, разом можуть бути дві особи, за винятком сімей.
- Займатися спортом можна тільки поодинці, без тренера або партнера.
Ситуація з коронавірусом в Естонії: що відомо
- Станом на 9 березня 2021 року в Естонії зафіксували 76 183 випадки зараження коронавірусом.
- Перемогти смертельну хворобу вдалось 55 641 пацієнту. Померли – 667 осіб.
- У період з 1 по 7 березня у країні зареєстрували максимальне число інфікований COVID-19 за тиждень з початку пандемії – майже 9,5 тисячі.
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