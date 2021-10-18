Эта простая привычка снизит риск развития рака в разы
Источник:Science Daily
Ученые из США определили, какие типы онкологии чаще всего возникают при малоподвижном образе жизни. Для этого они проанализировали ситуацию в стране.
Ученые установили, что 3% от всех случаев рака у американцев в возрасте 30+ лет были спровоцированы малоподвижным образом жизни. Предупредить рак в этой возрастной категории может минимальная физическая нагрузка, но не у всех есть желание или возможности для этого.
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Результаты исследования
Жителям США необходимо как минимум 5 часов физической активности в неделю, чтобы избежать развития рака. Согласно подсчетам, регулярная физическая нагрузка может предупредить 46 тысяч случаев рака в США ежегодно.
Кстати, малоподвижным женщинам примерно вдвое чаще диагностировали рак, чем малоподвижным мужчинам.
На юге страны у жителей была самая низкая физическая активность, а вот на севере, особенно в горных районах, она была самой высокой.
Какие виды рака провоцирует малоподвижный образ жизни:
- Рак груди,
- Рак эндометрия,
- Рак толстой кишки,
- Рак желудка,
- Рак почек,
- Рак пищевода и мочевого пузыря.
Результаты подчеркивают необходимость поощрения физической активности как средства профилактики рака,
– говорится в исследовании.
Авторы понимают, что у большинства людей не хватает времени и возможностей для занятий спортом, поэтому они обратили внимание на необходимость снижения социально-экономических барьеров.Чтобы сохранить здоровье, ВОЗ рекомендует выполнять от 150 до 300 минут аэробной активности для взрослых и 60 минут для детей и подростков. Главное выполнять упражнения регулярно, а не интенсивно.