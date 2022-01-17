Меньше ограничений и регулярная вакцинация

Так считает гендиректор Pfizer Альберт Бурла. Он также добавил, что вероятнее всего вакцинация станет регулярной.

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Нынешняя волна станет последней с таким большим количеством ограничений,

– отметил председатель Pfizer.

Какие сроки будут между вакцинацией

Альберт Бурла считает важным, чтобы как можно больше людей получили по три дозы вакцины от Pfizer, поскольку именно тогда они будут хорошо защищены от коронавирусной инфекции.

Затем мы перейдем к формату, который предполагает по одной дозе в год, за исключением людей со сниженным иммунитетом, которым, возможно, нужно прививаться раз в квартал,

– считает Бурла.

В Pfizer также подчеркнули необходимость вакцинации детей, чтобы защитить их. В частности, Бурла отметил, что для детей препарат безопасен и обеспечивает очень хороший иммунный ответ.

Что известно о регулярной вакцинации против COVID-19

В ВОЗ предположили, что бустерные дозы вакцин против COVID-19, которые сейчас доступны на рынке, не помогут защититься от новых штаммов коронавируса. А потому миру нужны новые эффективные против штаммов вакцины.

10 января гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что эффективная против штамма Омикрон вакцина, появится уже весной 2022 года.

В ВОЗ считают, что со временем пандемия COVID-19 перейдет к фазе эндемии. Однако в организации заявили, что для этого необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны.

Другое мнение Пандемия закончится в 2022 году, но этому поспособствует не ревакцинация, – немецкий вирусолог