Заболеваемость уже приблизилась к уровню максимумов прошлого года
По интенсивности нынешняя волна в Украине уже приближается к показателям осени 2020 года. Сейчас в Украине ежедневно регистрируют по 16 – 17 тысяч случаев COVID-19.
Актуально COVID-19 в Украине: более 8 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи госпитализированных
Это высокие показатели заболеваемости,
– подчеркнул министр.
При этом в Украине растут как новые случаи заражений, так и количество госпитализаций.
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет незащищенных людей – тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован".
Ранее ученые Киевского политехнического института и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского прогнозировали пик заболеваемости в стране, а именно 15 – 18 тысяч случаев за сутки, раньше, чем в прошлом году. Однако, он может быстрее пройти.
Статистика распространения COVID-19
- В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 8 832 человека. В больницы были госпитализированы 2 672 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 207 пациентов.
- За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Житомирской областях.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине подтвердили 2 550 089 случаев заболевания. По состоянию на 11 октября выздоровели 2 292 480 человек. Жертвами коронавируса стали 58 700 инфицированных.