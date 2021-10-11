Эта волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали, – Ляшко

Глава здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что нынешняя волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Минздраве.

Заболеваемость уже приблизилась к уровню максимумов прошлого года

По интенсивности нынешняя волна в Украине уже приближается к показателям осени 2020 года. Сейчас в Украине ежедневно регистрируют по 16 – 17 тысяч случаев COVID-19.

Актуально COVID-19 в Украине: более 8 тысяч инфицированных и почти 3 тысячи госпитализированных

Это высокие показатели заболеваемости,

– подчеркнул министр.

При этом в Украине растут как новые случаи заражений, так и количество госпитализаций.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет незащищенных людей – тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован".

Ранее ученые Киевского политехнического института и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского прогнозировали пик заболеваемости в стране, а именно 15 – 18 тысяч случаев за сутки, раньше, чем в прошлом году. Однако, он может быстрее пройти.

Статистика распространения COVID-19