Об этом в прямом эфире 24 канала сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко. Он подчеркнул, что такую практику обычно применяют в самых поздних этапах вакцинации, когда темпы идут на спад.

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"Пока в Украине, не видим такого спада, но для дополнительного стимулирования – это один из действенных механизмов, который широко используют в мире. Не только денежное вознаграждение. Это может быть что угодно", – отметил Ганиченко.

По его словам, поощрением могут стать даже билеты на футбольные матчи. Это уже делали в Украине. Например, в некоторых случаях давали билеты на футбольные матчи. Это подход, который говорит о дополнительном стимулировании людей, которые колеблются.

Какие альтернативы есть в Украине

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что вакцинированные украинцы могут иметь больше послаблений, чем невакцинированные. Ганиченко отметил, что это также хороший мировой тренд, когда вакцинированный человек защищен.

"Он может возвращаться к привычному образу жизни, как это было до пандемии. Человек защищен от симптоматического течения заболеваний и защищен, если заражается. В разы уменьшается риск госпитализации, и еще больше уменьшается риск смертности", – объясняет эксперт KSE.

С эпидемиологической и экономической стороны по возвращению к доковидной жизни это является абсолютно оправданным. Сейчас очень много примеров в Европе и США,

– добавил он.

Ганиченко подчеркнул, что в Украине есть 2 альтернативы. Это локдаун и все сидят дома или подход, когда человек, который защищен, имеет те будничные блага доковидного периода, или периода зеленой зоны, из которой будет выходить Украина.

Справка. С начала вакцинальной кампании прививки сделали 5 961 265 украинцев.

Юрий Ганиченко о вакцинации в Украине: смотрите видео



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