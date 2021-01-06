Михаил Радуцкий назвал бредом слухи о якобы тайной вакцинации украинских политиков незаконно ввезенной вакциной. Радуцкий заявил, что будет вакцинироваться публично.

Такие обвинения даже нет смысла комментировать. Об этом глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в комментарии "Радио Свобода".

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Я не вижу особого смысла комментировать этот бред. Вероятно, кому-то очень грустно впервые за десятилетие проводить в Украине рождественские и новогодние праздники,

– заметил Радуцкий.

Что было раньше

В своем блоге 5 января политик Михаил Бродский заявил, что в Украину якобы незаконно ввезли вакцину от коронавируса. В клинике пластической хирургии ею якобы тайно вакцинировались украинские политики.

По словам Бродского, все происходило явно при содействии самого Радуцкого и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Обратите внимание! Глава Украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина планирует бесплатно вакцинировать от коронавируса всех граждан. Первыми вакцину получат люди из группы риска.