Такое мнение озвучил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, что в некоторых областях уже 90% больничных коек загружено – это близко к коллапсу.
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"К сожалению, мы видим, что это еще не пик. По последним прогнозам Минздрава и Национальной академии медицинских наук, через неделю может начаться пик", – сказал Радуцкий.
Есть угроза, что медицинская система сломается
Если будет 30 – 40 тысяч больных в сутки, система выдержит. Если больше – это уже вопрос. Самое плохое, что может произойти – это коллапс медицинской системы,
– заявил Радуцкий.
В Херсонскую область ГСЧС направила мобильный госпиталь, в котором есть 120 коек. Однако таких госпиталей на каждую область не хватит.
"Есть области, где ситуация очень тяжелая. Это не красная зона, а такая бордовая. Еще темнее красной", – отметил Радуцкий.
COVID-19 в Украине: последние новости
- За 25 октября больше всего инфицированных было обнаружено в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В каждой – более тысячи новых пациентов.
- Также за сутки в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражений, а в больницы госпитализировали 2939 человек.
- Умерли за 25 октября еще 734 инфицированных. Это, к слову, самое большое количество с самого начала пандемии.
Привилегии для вакцинированных в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала