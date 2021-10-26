Это еще не пик, – Радуцкий не исключает коллапса медицинской системы

В Украине ухудшается ситуация с COVID-19, но это еще не пик. Количество больных и дальше будет увеличиваться. Не исключают, что может случиться коллапс медицинской системы.

Такое мнение озвучил глава комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он пояснил, что в некоторых областях уже 90% больничных коек загружено – это близко к коллапсу.

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"К сожалению, мы видим, что это еще не пик. По последним прогнозам Минздрава и Национальной академии медицинских наук, через неделю может начаться пик", – сказал Радуцкий.

Есть угроза, что медицинская система сломается

Если будет 30 – 40 тысяч больных в сутки, система выдержит. Если больше – это уже вопрос. Самое плохое, что может произойти – это коллапс медицинской системы,

– заявил Радуцкий.

В Херсонскую область ГСЧС направила мобильный госпиталь, в котором есть 120 коек. Однако таких госпиталей на каждую область не хватит.

"Есть области, где ситуация очень тяжелая. Это не красная зона, а такая бордовая. Еще темнее красной", – отметил Радуцкий.

COVID-19 в Украине: последние новости

За 25 октября больше всего инфицированных было обнаружено в Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В каждой – более тысячи новых пациентов.

Также за сутки в Украине зарегистрировали 19 120 новых случаев заражений, а в больницы госпитализировали 2939 человек.

Умерли за 25 октября еще 734 инфицированных. Это, к слову, самое большое количество с самого начала пандемии.



Привилегии для вакцинированных в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала