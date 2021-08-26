Снижение темпов фиксируют до 5% из-за праздничных дней. Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Ганиченко: В Украине нет "взрывной активности"

По его словам, ряд показателей "замирает". В частности меньше обнаруживают больных COVID-19, меньше госпитализируют и выписывают из медицинских учреждений.

Это еще не вспышка,

– подчеркнул Ганиченко.

Он отметил, что в Украине более месяца наблюдается рост заболеваемости. Но это нельзя назвать вспышкой, ведь нет "взрывной активности" как в Европе.

"Например, сейчас к крупным странам Европы со вспышкой добавилась Германия. Она (ее показатели – 24 канал) растет вдвое за неделю. Украине еще далеко до таких темпов, но по опыту Европы они могут развиться за 1 – 2 недели очень легко", – сказал руководитель KSE.

Отметим! По состоянию на 26 августа в Германии коронавирусом заразились 3 901 864 человека. Из них – 92 572 смертельных случая, а 3 714 400 больных выздоровели.

Ситуация в Европе – стабильная

В Европе, как отметил эксперт, действительно ситуация стабильная, она находится на таком уровне уже 5 недель. "Негативный момент в том, что она стабильна на самом высоком уровне текущих проявлений. То есть пошел очень стремительный рост 2 – 3 месяца назад.

Затем он зафиксировался на большом уровне и держится там 5 недель", – пояснил Ганиченко. Он считает то, что заболеваемость не падает, является очень плохим знаком.

Мы вышли на так называемый европейский пик и там продолжаем находиться,

– отметил эксперт.

Он рекомендует государству смотреть именно на показатель госпитализации. Ведь новые случаи очень зависят от уровня тестирований, то есть чем больше мы тестируем, тем больше выявляем и наоборот.

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