Как будет действовать "ковидная амнистия"

Министр здравоохранения пояснил, что "ковидная амнистия" может быть по двум направлениям. Однако никакая анонимность не предусмотрена.

К теме На Закарпатье будут делать анонимную вакцинацию для владельцев фейковых сертификатов

На Закарпатье открылся некий анонимный... Это фейк. Мы разбираемся, что там открыли на Закарпатье. Не должно быть никакой анонимности. Мы хотим видеть все, что происходит, и вносить информацию в систему здравоохранения,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что недавно зарегистрировали документ об усилении уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Это касается и тех, кто его подделал, и тех, кто купил. Однако в правках внесли пункт о "ковидной амнистии", которая не предусматривает обращения в суд.

Теперь, когда украинец, который купил фейковый сертификат, захочет вакцинироваться, он должен обратиться к семейному врачу и сообщить о подделке. Тогда медик должен заявить в полицию. Однако, человека, который сознательно сообщил о преступлении, амнистируют.

В то же время "ковидная амнистия" не предусмотрена для тех, кто делает фейковые документы.

Что этому предшествовало

Об открытии "анонимного пункта вакцинации" сообщил врач-инфекционист из Закарпатья Виктор Петров. Он заявил, что привиться можно будет в Ужгороде на улице Восточной, 4/1. Это, мол, социальный проект для людей, которые получили фейковый сертификат о вакцинации, однако изменили свое решение и теперь хотят привиться. Или же они "по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать эту информацию".

Из-за увеличения количества фейковых сертификатов в области, идею с анонимностью предложил руководитель кафедры социальной работы УжНУ и депутат облсовета Федор Шандра.

Кстати, согласие на прививку люди должны были подписывать вымышленным именем.