Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал историю с тайной вакцинацией украинских политиков от коронавируса. Министр отметил, что сейчас с этой информацией разбирается СБУ. Однако такие скандалы очень вредят имиджу Украины во время закупки препаратов.

Глава правительства поручил Минздраву провести проверку

По словам министра здравоохранения, если информация правдива, то препараты завезли в Украину нелегально. Об этом Степанов рассказал в интервью одному из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Это гнусная история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы, в свою очередь, получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. На основании доверенности, мы не могли выйти на проверку,

– заявил Степанов.

Из-за таких скандалов испортился имидж Украины перед производителями вакцин

По словам чиновника, имидж Украины перед производителями вакцин испорчен. Таким образом отношение, отметил Степанов, будет соответствующим, особенно, когда Киев просит препараты в первую очередь.

Все, что касается контрактов, не должно быть опубликовано, по цене, условиям, срокам поставки. Это цена всей этой болтовни, порчи имиджа Украины, которая происходит много лет определенными политическими силами,

– сказал министр.

Ляшко ранее назвал эту историю фейковой

Отметим, что ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал информацию о тайной вакцинации депутатов фейковой. Так Ляшко будет считать, пока не получит доказательств, подтвержденных соответствующими правоохранительными органами.

Что известно о тайной вакцинации политиков в Украине

В СМИ появилась информация, что в одну из частных клиник завезли препарат от Pfizer. Эту информацию распространил политик Михаил Бродский.

Прививки тайной вакциной вроде уже сделали, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель парламентского комитета Михаил Радуцкий.

Сам глава правительства поручил МВД и Минздраву проверить информацию о завозе вакцины.

И Шмыгаль, и Радуцкий свою иммунизацию опровергли.

Президент Зеленский дал поручение СБУ изучить вопрос.



Готовы ли украинцы прививаться / Инфографика 24 канала