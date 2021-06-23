Это избавит от икоты мгновенно: ученые разработали специальную соломинку

Больше не нужно задерживать дыхание – нейробиологи из Техасского университета разработали и успешно испытали питьевую соломинку HiccAway для остановки икоты.

Суть разработки

HiccAway похож по форме на соломинку с регулируемым клапаном давления на одном конце. Потягивание воды из этой жесткой соломинки по словам авторов изобретения, избавляет от икоты большинство людей. Стоимость соломинки составляет 14 долларов.

Читайте также Сотрясение мозга у ребенка: как не пропустить симптомы и как действовать эффективно

Результаты исследований, которые опубликовали в журнале JAMA Network свидетельствуют, что устройство прекращало икоту почти в 92% случаев.

Более 90% участников заявили, что они считают это более удобным, чем другие домашние средства, в то время как 183 из 203 участников заявили, что это дает лучшие результаты.

Устройство срабатывает мгновенно, и эффект сохраняется в течение нескольких часов,

– отметил один из авторов разработки.

Соломинка против икоты стоит 14 долларов / Фото HiccAway

Доктор Рис Томас, невролог-консультант и специалист в лечении эпилепсии из Университета Ньюкасла, который не принимал участия в исследовании, сказал, что, устройство "вероятно, будет работать и в случае коронавирусной болезни при наличии симптома".