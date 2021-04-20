Платной вакцины против коронавируса в Украине в этом году не будет. По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, в мире дефицит вакцин – их производят небольшими партиями.

Платная вакцинация пока невозможна

Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов и подчеркнул, что в этом году платная вакцина не является целесообразной.

К теме Когда Pfizer будет использоваться во всех регионах: ответ Минздрава

Ляшко отметил, что проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину. Сегодня все производители работают с правительствами стран.

Виктор Ляшко "Правительства в бюджетах предусмотрели средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин”.

Главный санврач отметил, что в мире дефицит вакцин, а потому, если в Украине продают вакцину от коронавируса – это криминал, за это можно понести ответственность.

В то же время, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету.

Коротко о вакцинации против СOVID-19 в Украине

С начала вакцинальной кампании вакцинировали 462 791 человек, из них получили 1 дозу – 462 789 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них двое получили 1 дозу за рубежом).

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 473 989 людей.



План вакцинации от коронавируса / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала