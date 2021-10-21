Это может быть ваша последняя осень, – Комаровский эмоционально обратился к антивакцинаторам

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что осень 2021 года может стать последней в жизни многих, так как ковидные больницы переполнены.

По его словам, люди опираясь на ничем не аргументированные и безосновательные страхи, способствуют распространению болезни, котороая прогрессирует очень быстро и беспощадно уносит жизни и здоровье.

Читайте также: Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Переполненные больницы и морги

Врач Евгений Комаровский “Красивая осень конечно, ребята, но похоже для многих это последняя осень в этом году и вообще в жизни. Ситуация хреновая, и хреновая – это мягко сказано. Мне очень трудно подбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, то он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. Есть очереди санитарок с каталками с трупами в морг”.

Он добавил, что также полностью забиты и судебно-медицинские морги, куда везут умерших от коронавирусной инфекции дома. И когда люди умерли дома и им не успели сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а якобы от какой-то пневмонии.

Поддельные сертификаты

Комаровский также обратил внимание на проблему поддельных сертификатов вакцинации.

"Люди наконец осознают, что надо сделать прививку, но сделать этого не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимации, 99% пациентов не привиты, а половина из тех, кто якобы привит, – с купленными бумажками", – отметил врач.

Давление антивакцинаторов

Комаровский также рассказал о давлении со стороны вакцинаторов и рассказал про удаленный пост Владимира Зеленского.

Президент выкладывает пост о том, что единственный способ избежать локдауна – это прививаться. И в комментариях к президенту на этот пост приходят толпы умников. И знаете, чем это заканчивается? Президент убирает пост, где его критикуют. И так оно и есть. Когда я любой пост пишу о вакцинации от меня отписывается от 2 до 5 тысяч человек. Если у кого-то еще мозги остались, пожалуйста, привейтесь. Иначе это плохо кончится,

– заявил врач.

Обращение Комаровского: смотреть видео

Напомним, за прошедшие сутки в Украине вакцинировалось рекордное количество людей от коронавируса – 251 тысяча, с 24 февраля была проведено более 15 миллионов прививок.