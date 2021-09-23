Это мы ожидаем увидеть в Украине, – Ганиченко об обязательной вакцинации 3 групп людей

Украинское правительство объявило об обязательной вакцинации учителей и чиновников. Аналогичный опыт есть у Евросоюза и США. Такие действия дают положительный эффект в борьбе с коронавирусом.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Говорится об увеличении объема вакцинированных людей в Украине.

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"Слишком часто это 3 основные группы – медработники, работники образования и социальной сферы, госслужащие. Это то, что мы ожидаем увидеть и в Украине", – подчеркнул Ганиченко.

Вакцинирован только каждый 5 украинец

По информации КШЭ, сейчас в Украине провакцинировали лишь 20% взрослого населения. Это означает, что только каждый 5 украинец получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Поэтому темпы прививок нужно наращивать.

Относительно более далекой перспективы, ожидаем пиковой нагрузки со второй половины октября до конца ноября. Юрий Ганиченко Руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ

Руководитель Центра экономики здравоохранения добавил, что довольно скоро можно ожидать суточные показатели в 10 тысяч новых случаев заболеваний коронавирусом. Возможно, даже до 26 сентября.

Растет занятость больничных коек

В Киевской школе экономики отметили, что количество инфицированных зависит от уровня тестирования на COVID-19 и коэффициента выявления случаев. Однако, по предварительным прогнозам, в пиковые дни новой волны ожидают до 20 тысяч новых случаев заражений.

Медицинская система сейчас готова лучше, чем даже тогда, когда мы проходили весеннюю волну. Юрий Ганиченко Руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ

В Украине еженедельно на 10% возрастает уровень занятости больничных коек, в том числе с "кислородом". Это связывают с тем, что обеспеченность медучреждений кислородом стала лучше. Сейчас пациенты, которым назначили кислородную терапию занимают около 19% коек.

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