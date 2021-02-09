Это наша общая победа, – Степанов заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Украине
Министр здравоохранения заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине. Он сообщил, что заболеваемость снизилась втрое.
Источник:24 канал
Во время утреннего брифинга 9 февраля глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине свидетельствует не только суточная статистика заболеваемости, но и показатели смертности и госпитализаций.
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Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине с декабря:
- В первую неделю декабря в Украине обнаружили около 89 тысяч больных коронавирусом;
- Между тем в первую неделю февраля – 25 тысяч больных;
- Если в первую неделю декабря в больницах находилось более 28 тысяч госпитализированных, то со вчерашней (8 февраля) в медицинских учреждениях лежало 17 911 человек с тяжелым или средним течением болезни.
Статистика смертности от коронавируса в Украине
Степанов добавил, что Украина находится на 34 месте по смертности от коронавируса в мире. Министр в очередной раз заявил, что в Украине втрое меньше смертей от болезни, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции.
Поэтому и действительно можно сказать, что смертность в результате COVID-19 в Украине несколько упала.
Министр добавил, что украинцы не могут расслабляться и говорить, что все окончательно. Он подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать элементарные меры безопасности. Так как, прерывая цепь передачи, мы спасаем кому-то жизнь.
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