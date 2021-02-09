Министр здравоохранения заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине. Он сообщил, что заболеваемость снизилась втрое.

Во время утреннего брифинга 9 февраля глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине свидетельствует не только суточная статистика заболеваемости, но и показатели смертности и госпитализаций.

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Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине с декабря:

В первую неделю декабря в Украине обнаружили около 89 тысяч больных коронавирусом;

Между тем в первую неделю февраля – 25 тысяч больных;

Если в первую неделю декабря в больницах находилось более 28 тысяч госпитализированных, то со вчерашней (8 февраля) в медицинских учреждениях лежало 17 911 человек с тяжелым или средним течением болезни.

Максим Степанов “Если мы посмотрим на статистику, то мы видим стабилизацию ситуации... То есть мы добились. Это наша такая общая, промежуточная победа в борьбе с COVID-19".

Статистика смертности от коронавируса в Украине

Степанов добавил, что Украина находится на 34 месте по смертности от коронавируса в мире. Министр в очередной раз заявил, что в Украине втрое меньше смертей от болезни, чем в Великобритании, и вдвое меньше, чем во Франции.

К слову, согласно данным СНБО, за отрезок времени 9 января – 9 февраля от коронавируса умерли 4 103 украинца. А за период 9 декабря – 9 января – 5 464.

Поэтому и действительно можно сказать, что смертность в результате COVID-19 в Украине несколько упала.

Министр добавил, что украинцы не могут расслабляться и говорить, что все окончательно. Он подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать элементарные меры безопасности. Так как, прерывая цепь передачи, мы спасаем кому-то жизнь.