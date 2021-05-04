Об этом в интервью 24 каналу рассказала инфекционист Леся Радковская. Она отметила: официально о таких случаях никто не сообщает.

Все здесь Подпольная вакцинация, угроза 4 волны и бесконечная мутация COVID-19: интервью с инфекционисткой

Мы с врачами разговаривали на эту тему, – Радковская

Мы общаемся с врачами из других городов, был такой случай, разговаривали на эту тему. Мол, появились вакцины и будут прививать от COVID-19. Однако на самом деле никто не понимал, что это за вакцина и как будут делать прививку,

– рассказала Радковская.

Неизвестно, где именно могут нелегально вакцинировать

На тот момент, когда раздавались эти разговоры, еще никто официально не получал ни одной дозы вакцины, отметила врач. Относительно того, происходила ли такая вакцинация в частных медицинских центрах, Радковская утверждать не берется.

Но цена, кажется, была в долларах. Думаю, что такие случаи по Украине уже есть, просто никто о них не афиширует,

– добавила инфекционист.

Какова ситуация с вакцинацией в Украине

Источник: фейсбук Максима Степанова

Отметим, что за сутки 1 мая в Украине против коронавируса вакцинировали 2 661 человека. В общем с момента старта прививочной кампании привили 754 926 человек, из них 2 дозы получили 290 человек.



Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала