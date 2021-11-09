Это не то, что остановит пандемию, – ВОЗ про таблетки от коронавируса

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине доктор Ярно Хабихт считает, что появление лекарств против коронавирусной инфекции COVID-19 в форме таблеток не сможет остановить пандемию коронавируса.

Специалист считает, что эти препараты не смогут стать альтернативой вакцинации против коронавируса. Таблетки от коронавируса являются лишь дополнительным инструментом в борьбе против COVID-19.

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Вакцинация помогает снизить риск попасть в больницу и реанимацию. Больницы сейчас переполнены. Вы можете представить ситуацию, когда у нас много лекарств, но кровати все еще заполнены. Это не то, что поможет нам преодолеть пандемию,

– добавил Хабихт.

Что известно о таблетках против коронавируса

Сейчас наиболее перспективными препаратами против коронавируса считают таблетки от американских фармкомпаний Pfizer и MSD (Merck & Co Inc).

Так, в Pfizer объявили об успешном завершении II фазы клинических испытаний нового препарата против COVID-19 под названием Paxlovid. Разработка препарата длилась 1,5 года.

Paxlovid содержит вещество PF-07321332, которое блокирует активность вирусной протеазы – ключевого фермента, необходимого вирусам для размножения.

Среди пациентов, которые принимали новый препарат через три дня после появления симптомов, в больницу попали лишь 0,8%, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 7%. Семь добровольцев, получавших плацебо, умерли, смертей у Paxlovid не было.

MSD (Merck & Co Inc) объявила в начале прошлого месяца, что их экспериментальный препарат "Молнупиравир" на 50% снизил риск смерти или госпитализации зараженных COVID-19 людей.

Напомним, в ВОЗ положительно отнеслись к заявлению MSD об успешных испытания "Молнупиравира", однако призвали разработчиков передать данные клинических испытаний препарата.

Тогда как, Pfizer в FDA позволили прекратить дальнейшие исследования препарата, поскольку сомнений относительно его эффективности и безопасности нет.

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