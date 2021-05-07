Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга. Он отметил, что на территории желтой и оранжевой областей, в которые попадают регионы после красной, тоже действуют ограничения.

Важно Мы вышли из третьей волны пандемии, – Степанов

Это не отмена карантина. Это отмена некоторых жестких карантинных ограничений,

– добавил Ляшко.

Какие ограничения действуют на территории оранжевой и желтой зон:

ношение масок в общественных местах;

соблюдение дистанции в 1,5 метра;

ограничения на проведение массовых мероприятий;

ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте;

запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов, банкетов в заведениях общественного питания;

заведения общественного питания могут работать только до 00:00, а до 7:00 их работа запрещена.

Представители Минздрава будут следить за вакцинацией в регионах

Уже на следующей неделе представители Минздрава начнут визиты в регионы, чтобы посмотреть, как происходит процесс вакцинации. Ляшко утверждает, что каждый случай нарушения рассмотрят и дадут советы, как оптимизировать кампанию – к мировым стандартам.