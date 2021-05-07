Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга. Он отметил, что на территории желтой и оранжевой областей, в которые попадают регионы после красной, тоже действуют ограничения.

Важно Мы вышли из третьей волны пандемии, – Степанов

Это не отмена карантина. Это отмена некоторых жестких карантинных ограничений,
– добавил Ляшко.

Какие ограничения действуют на территории оранжевой и желтой зон:

  • ношение масок в общественных местах;
  • соблюдение дистанции в 1,5 метра;
  • ограничения на проведение массовых мероприятий;
  • ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте;
  • запрет на проведение дискотек, работу ночных клубов, банкетов в заведениях общественного питания;
  • заведения общественного питания могут работать только до 00:00, а до 7:00 их работа запрещена.

Представители Минздрава будут следить за вакцинацией в регионах

Уже на следующей неделе представители Минздрава начнут визиты в регионы, чтобы посмотреть, как происходит процесс вакцинации. Ляшко утверждает, что каждый случай нарушения рассмотрят и дадут советы, как оптимизировать кампанию – к мировым стандартам.

Что известно о процессе вакцинации в Украине?

Вакцинация против коронавируса стартовала 24 февраля. Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, 821 770 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом) .