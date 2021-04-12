Медицинский директор Первого медцентра Тель-Авива Юрий Раньков – один из тех медиков, которые отмечают, что пандемия COVID-19 – не последняя. В частности из-за глобального потепления и увеличения населения.

Юрий Раньков рассказал, что люди должны привыкнуть к ношению масок и социальной дистанции. Ведь коронавирус SARS-CoV-2 – не последний вирус, с которым столкнется человечество.

К теме Изменения климата могли привести появление COVID-19: новое исследование

Это не последний вирус, который бросил нам вызов. Это не последняя пандемия. И следующая может быть значительно тяжелее. Может прийти вирус существенно ядовитее, чем коронавирус. Эпидемиологи прогнозируют нам такой сценарий из-за изменения климата и увеличения популяции людей,

– рассказал Раньков.

Раньков добавил, что люди должны более ответственно относиться к состоянию своего здоровья. Зато каждая страна должна создать лучшие условия для работы медиков.

Как я слышал, на пространстве бывшего СССР престиж медицинской профессии очень упал. По моему мнению, или общество и правительства этих стран изменят отношение к врачам и охране здоровья, либо начнут происходить печальные эксцессы. Недостаточный уровень подготовки медиков и недофинансирование отрасли приведут к крайне нежелательным последствиям,

– считает врач.

По мнению Ранькова нам еще очень повезло, что вирус "не настолько ядовит". На этот раз ученым удалось быстро создать вакцины, но этого еще не достаточно. Медик добавил, что если человечество не будет развивать национальные системы здравоохранения и международное медицинское сотрудничество, то впереди будут ждать большие трудности.