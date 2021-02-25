Максим Степанов прокомментировал ситуацию в Александровской инфекционной больнице Киева. Там с 24 медиков лишь 2 согласились вакцинироваться препаратом от AstraZeneca индийского производства. Степанов заявил, что этот показатель – не приговор украинской вакцинации.

Глава Министерства здравоохранения Степанов заявил, что, по данным социологических исследований, в Украине готовы вакцинироваться около 43% граждан.

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В то же время в Минздраве понимают: в контексте ситуации процент готовых вакцинироваться очень мал. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо провести максимальную коммуникационную кампанию.

Мы говорим о том, почему надо прививаться. Потому что вакцина – это тот билет, который защитит от болезни такой, как коронавирус. Это тот билет, который может защитить от смерти. Поэтому вакцинация – это очень нужно,

– сказал Степанов.

Что еще сказал Степанов

По состоянию 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировали 1 179 украинцев.

Для Украины приоритетным является не только старт, но и весь процесс вакцинации.

Сейчас желаемый показатель – 60% вакцинированных граждан.

Вакцинация в Украине должна быть прежде всего безопасной.

В стране уже сформированы мобильные бригады, которые осуществляют вакцинацию.

Ежедневно количество вакцинированных будет увеличиваться.

Сейчас все идет по плану.

Обратите внимание! Первая партия вакцины – 500 тысяч доз – от компании AstraZeneca индийского производства прибыла в Украину 23 февраля. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот препарат один из лучших в мире.