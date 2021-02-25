Это не приговор: Степанов объяснил, почему украинцы, особенно медики, не хотят вакцинироваться
Максим Степанов прокомментировал ситуацию в Александровской инфекционной больнице Киева. Там с 24 медиков лишь 2 согласились вакцинироваться препаратом от AstraZeneca индийского производства. Степанов заявил, что этот показатель – не приговор украинской вакцинации.
Источник:"Право на власть" на 1+1
Глава Министерства здравоохранения Степанов заявил, что, по данным социологических исследований, в Украине готовы вакцинироваться около 43% граждан.
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В то же время в Минздраве понимают: в контексте ситуации процент готовых вакцинироваться очень мал. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо провести максимальную коммуникационную кампанию.
Мы говорим о том, почему надо прививаться. Потому что вакцина – это тот билет, который защитит от болезни такой, как коронавирус. Это тот билет, который может защитить от смерти. Поэтому вакцинация – это очень нужно,
– сказал Степанов.
Что еще сказал Степанов
- По состоянию 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировали 1 179 украинцев.
- Для Украины приоритетным является не только старт, но и весь процесс вакцинации.
- Сейчас желаемый показатель – 60% вакцинированных граждан.
- Вакцинация в Украине должна быть прежде всего безопасной.
- В стране уже сформированы мобильные бригады, которые осуществляют вакцинацию.
- Ежедневно количество вакцинированных будет увеличиваться.
- Сейчас все идет по плану.
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