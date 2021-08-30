Третья доза – это не роскошь, а необходимость

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что вакцинацию тремя дозами препарата следует проводить исключительно уязвимым слоям населения.

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Бустерная (третья) доза вакцины – это не роскошь, которую отобрали у тех, кто все еще ждет первой прививки. Это способ обеспечить безопасность для людей из самых уязвимых групп,

– сказал Клюге.

По его словам, к этому следует относиться крайне осторожно, так как исследований о безопасности третьей дозы очень мало.

Что известно о вакцинации тремя дозами

Правительство Израиля первым в мире одобрило введение третьей дозы этой вакцины пожилым людям в возрасте от 60 лет и старше.

Ввели вакцинацию тремя дозами также Франция, Германия, США, Великобритания и многие страны Ближнего Востока.

В то же время ВОЗ ранее хотели ввести запрет на ревакцинацию против коронавируса до конца сентября.

В частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус возмутился, что бедные страны вакцинировали против коронавируса менее 2% населения, из-за нехватки вакцин на рынке и назвал это "позором человечества".

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