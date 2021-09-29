В результате своих преступных махинаций заведующий одного из отделений со своим коллегой они получали пол миллиона гривен ежемесячно.

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Что известно об этих врачах

Директор Житомирского областного онкодиспансера Игорь Сабадаш назвал злоумышленников не врачами, а нелюдями. Ведь они отнимали надежду у людей, не предоставляя им доступ к бесплатным лекарствам.

Это не врачи, это нелюди. Мы добиваемся, ищем средства и просим, чтобы обеспечить этих бедных людей препаратами. Наш коллектив весь шокирован,

– заявил Сабадаш.

По его словам, заведение ежегодно получает от государства препаратов на 50 миллионов гривен. Все они дорогие, только один курс химиотерапии может стоить до 50 тысяч гривен. И заведующий химиотерапевтическим отделением уже не впервые подозревается в злоупотреблениях.

"У меня постоянно с ними война была. Я его увольнял с работы, он восстановился через суд. Тогда тоже были какие-то непонятности", – отметил директор Житомирского областного онкодиспансера.

Какую схему они организовали

По данным СБУ, заведующий одного из отделений со своим коллегой заставляли пациентов покупать дорогие лекарства в аптеках. В то время, как на каждого онкобольного они получали от государства бесплатные медикаменты. Но их медики списывали и продавали частным аптекам за пол цены.

Во время обысков у подозреваемых, а также в аптеках, правоохранители изъяли:

почти пол миллиона гривен наличными,

наличными, очередную партию лекарств.

Медики списывали документально эти препараты, и продавали их в частные аптеки за пол цены. Предварительно их доход составлял пол миллиона гривен ежемесячно,

– отметила пресс-секретарь Управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

Медиков еще не отстранили от работы

Поражает, но злоумышленники до сих пор продолжают работать в онкодиспансере. Подозрение полиция им также пока не вручила. Как пояснила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, ни одного подозрения в уголовном производстве пока не объявили, поскольку следствие находится на этапе сбора вещественных доказательств.

Интересно! Если вину врачей докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы.