"Это не врачи, а нелюди": что известно о медиках, обворовывавших онкобольных на Житомирщине
Источник:ТСН
Правоохранители выяснили, что работники одного из онкодиспансеров цинично наживались на больных. Они заставляли онкобольных покупать бесплатные лекарства.
В результате своих преступных махинаций заведующий одного из отделений со своим коллегой они получали пол миллиона гривен ежемесячно.
Больше об этом Обворовывали онкобольных: на Житомирщине продавали бесплатные лекарства против рака
Что известно об этих врачах
Директор Житомирского областного онкодиспансера Игорь Сабадаш назвал злоумышленников не врачами, а нелюдями. Ведь они отнимали надежду у людей, не предоставляя им доступ к бесплатным лекарствам.
Это не врачи, это нелюди. Мы добиваемся, ищем средства и просим, чтобы обеспечить этих бедных людей препаратами. Наш коллектив весь шокирован,
– заявил Сабадаш.
По его словам, заведение ежегодно получает от государства препаратов на 50 миллионов гривен. Все они дорогие, только один курс химиотерапии может стоить до 50 тысяч гривен. И заведующий химиотерапевтическим отделением уже не впервые подозревается в злоупотреблениях.
"У меня постоянно с ними война была. Я его увольнял с работы, он восстановился через суд. Тогда тоже были какие-то непонятности", – отметил директор Житомирского областного онкодиспансера.
Какую схему они организовали
По данным СБУ, заведующий одного из отделений со своим коллегой заставляли пациентов покупать дорогие лекарства в аптеках. В то время, как на каждого онкобольного они получали от государства бесплатные медикаменты. Но их медики списывали и продавали частным аптекам за пол цены.
Во время обысков у подозреваемых, а также в аптеках, правоохранители изъяли:
- почти пол миллиона гривен наличными,
- очередную партию лекарств.
Медики списывали документально эти препараты, и продавали их в частные аптеки за пол цены. Предварительно их доход составлял пол миллиона гривен ежемесячно,
– отметила пресс-секретарь Управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.
Медиков еще не отстранили от работы
Поражает, но злоумышленники до сих пор продолжают работать в онкодиспансере. Подозрение полиция им также пока не вручила. Как пояснила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, ни одного подозрения в уголовном производстве пока не объявили, поскольку следствие находится на этапе сбора вещественных доказательств.Интересно! Если вину врачей докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы.