Президент Владимир Зеленский высказал желание, чтобы как можно больше граждан вакцинировались от COVID-19. В Украине записаться на прививку можно через портал "Дия".

Очень важно показывать на своем примере, что вакцинация является безопасной. Об этом глава государства сообщил во время брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем 3 марта.

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Хочу вам сказать, я стою сейчас перед вами, и мне кажется – жив и здоров, поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами. Это очень для нас важно. Пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть,

– сказал президент.

На вакцинацию можно записаться в "Дии"

Владимир Зеленский рассказал, что в первый день было около 40 тысяч зарегистрированных людей, которые хотят прививаться.

Он уверен, что вакцинация в Украине пойдет, а люди поверят, когда будут видеть результат.

Вакцина Covishield одна из лучших в мире

Глава государства считает, что вакцина против COVID-19 от AstraZeneca (Covishield) является одной из лучших в мире. Президент напомнил, что в Украину прибыли 500 тысяч доз этого лекарства.

Мы являемся участниками программы COVAX. В рамках этой программы ожидаем до конца второго квартала получить от 2,8 до 3,2 миллиона доз AstraZeneca, а также – 117 тысяч (доз – 24 канал) вакцины Pfizer в ближайшее время,

– добавил Владимир Зеленский.

Украина также рассчитывает на 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca от Польши. Кроме этого, Украина работает и над прямыми контрактами.

Вакцинация в Украине: коротко



Главное о вакцинации в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала