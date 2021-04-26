Каждый орган и часть тела может иметь бактериальное воспаление – от кожи и до костей. Это не только знакомая нам бактериальная пневмония или ангина. Например, существует также бактериальный гастрит, бактериальные заболевания кожи, головного мозга и даже бактериальные воспаления костей. Об этом Здоровью 24 рассказала Римма Батталова, эксперт по безопасному применению лекарственных средств компании "Артериум".

Также на тему: Антибиотики – исключительно по рецепту: когда и для чего в Украине заработает нововведение

Антибиотики – очень важные лекарства, без которых ни одна сфера медицины сейчас обойтись не может.

Что же такое антибиотикорезистентность

Римма Батталова "Бактерии имеют в своем генетическом коде запрограммированную способность блокировать действие антибиотиков. Эта генетическая информация позволяет им производить вещества, ликвидирующие действие антибиотиков. То есть лекарства убить эти бактерии не могут”.

Механизм антибиотикорезистентности – абсолютно естественный, так как в этом суть законов эволюции: адаптироваться и выжить, несмотря ни на что. Наличие защитных механизмов у бактерий спрогнозировал еще Александр Флеминг – бактериолог, который выделил первый антибиотик пенициллин. А уже через 5 лет после начала активного применения антибиотиков это явление зафиксировали в медицинской практике.

Антибиотикорезистентность может быть циклической. Например, в течение 20 – 30 лет один из классов антибиотиков в отдельной стране или регионе перестает работать, а затем снова возвращает свои силы. Так происходит, потому что бактерии во время размножения могут терять эту генетическую информацию о защитном механизме, потому что давно его не использовали. Так сказать, выбрасывают ненужный мусор из генетического кода, и этот процесс имеет название – генетические мутации.



Без антибиотиков медицину ждет коллапс / Фото: Unsplash

Из-за нерационального приема антибиотиков, который наблюдается в мире последние несколько десятков лет, темпы развития антибиотикорезистентности стали катастрофически быстрыми. До появления этого лекарства бактерии не так активно и массово вырабатывали защитные механизмы, потому что не существовало угрозы, их не атаковали. Широкое использование антибиотиков стимулирует ускорение, поэтому бактерии вынуждены включать механизмы адаптации через полезные генетические мутации.

Антибиотикорезистентность развивается из-за нарушения правил использования антибиотиков. Например, когда мы назначаем себе лекарства самостоятельно, нарушаем схему лечения, которую выписал врач, советуем антибиотики другим и тому подобное.

Разберем, как это происходит на практике. Пациент заболел, например, трахеитом. Это воспаление доли дыхательного тракта – трахеи. Сам себе назначил лечение, купил антибиотик, несколько дней принимал таблетки, и ему стало легче: проявления исчезли. Однако, из-за неправильно подобранного препарата или неправильной схемы лечения средство не до конца уничтожило бактерии, и часть из них все еще осталась жить на стенках трахеи.

Оставшиеся бактерии не только выжили, но и выработали защитный механизм, адаптировались к антибиотику – стали резистентными. Пациент этого не чувствует, так как симптомы исчезли, он продолжает жить обычной жизнью и чувствует себя хорошо.

Однако в будущем из-за определенных провоцирующих факторов (переохлаждение или вирусная инфекция) бактерии активизируются. Пациент снова болеет трахеитом, на этот раз уже обращается к врачу и получает рецепт на тот же антибиотик, который принимал раньше. Однако на этот раз применение этого же антибиотика может быть уже неэффективным.

Римма Батталова "Если бы пациент с самого начала обратился к врачу, ему бы подобрали правильный препарат в правильный дозе, то бактерии удалось бы убить до конца”.

Но эта ситуация несет опасность не только для определенного организма, но еще и для общества. Носитель или больной человек является источником инфекции и может выделять резистентные к антибиотику бактерии во внешнюю среду, таким образом начинается инфицирование других людей, что увеличивает масштаб проблемы.

Остановить антибиотикорезистентность невозможно, так как это естественный процесс, заложенный генетически. Однако можно существенно снизить ее скорость. И сделать это можно только совместными усилиями – каждый из нас должен понять свою ответственность и соблюдать правила лечения антибиотиками:

Принимать антибиотики только по назначению врача Придерживаться назначенной врачом схемы лечения антибиотиками Допивать назначенный врачом курс до конца Самовольно не менять антибиотик на тот, который когда-то помог вам при похожих симптомах Не передавать и не советовать антибиотик другим людям

Чтобы научить людей этим правилам, мы проводим информационную кампанию "Антибиотики по правилам". На портале www.antibacterium.com.ua можно больше узнать и услышать мнение врачей, почему следует лечиться антибиотиками по правилам.

Как антибиотикорезистентность влияет на течение лечения

Есть организм, в котором происходит определенный бактериальный процесс. Согласно протоколу лечения, эта инфекция должна вылечиться через 10 дней с помощью конкретного класса антибиотиков.

Читайте также: Антибиотики неэффективны и вредны при легком течении коронавируса: новое исследование

Если бактерии, ставшие возбудителем заболевания, являются устойчивыми к антибиотикам, то:

лечение может не работать вообще. Антибиотики не дают никакого эффекта за эти 10 дней, пациент не чувствует улучшения, бактериальная инфекция остается активной;

длительность лечения и доза препарата могут увеличиться. Некоторые улучшения за эти 10 дней произошли, но нужно еще продолжить лечение или сменить антибиотик, чтобы уничтожить все бактерии.

Почему антибиотикорезистентность – это глобальная угроза

Антибиотикорезистентность изначально развивается в одном организме, но бактерии имеют способность передаваться от человека к человеку. Например, тот же пациент с трахеитом не может вылечиться дома и приходит в больницу. У него сильный кашель и чихание, благодаря которому бактерии из организма распространяются на разные поверхности дома, на работе, в медицинском учреждении.

Римма Батталова “Другой человек может просто взяться рукой за предмет, на котором осела резистентная бактерия, и занести эту бактерию себе в организм. Поэтому в дальнейшем у него уже будут эти резистентные бактерии, даже если он никогда не принимал антибиотики”.

Поэтому антибиотикорезистентность – глобальная проблема и социальная, потому что проследить эти контакты и передачу бактерий в социуме невозможно.

Что нас ждет, если ничего не менять?

Представьте, что сейчас по всему миру взяли и отключили электричество. Это так же, как если медицина останется без антибиотиков.

Операции нельзя будет проводить из-за очень больших рисков, простые заболевания перейдут в категорию неизлечимых. Может показаться, что мы описываем фильм ужасов или апокалипсис, но такой сценарий возможен, если не принимать необходимые меры.

Лечение ангины или тонзиллита, которое сейчас длится 5 – 7 дней с помощью антибиотиков, может длиться и месяц. Это при условии, что организм достаточно силен, чтобы бороться с инфекцией. Перитонит или бактериальная пневмония снова станут смертельными заболеваниями.



Антибиотикорезистентность – угроза для всего человечества / Фото: Unsplash

Отсутствие действенных антибиотиков приведет к росту заболеваемости, увеличению продолжительности лечения, инвалидизации и смертности населения. Но этому можно помешать, если начнем менять наше отношение к антибиотикам.

Почему фармацевтические компании не могут изобрести новый антибиотик, который будет противостоять устойчивым бактериям

Разработка одного антибиотика – очень долгий и дорогостоящий процесс. Компания может потратить десятки миллионов долларов на разработку и исследование нового антибиотика, и не известно, будет ли он эффективен.

К тому же все новые противомикробные лекарства сейчас отправляются в резерв, поэтому продажи таких лекарств в первые годы будут очень низкими. Бизнесу невыгодно тратить время и деньги на разработку новых антибиотиков, так как еще есть лекарства, которые сейчас могут лечить людей. Также спрогнозировать, какая именно формула антибиотика потребуется через 10 – 15 лет – очень трудно. Конечно, новые лекарства разрабатывают, однако их количество невелико.

Пока человечество побеждает, и мы можем лечить бактериальные инфекции, однако как долго это еще продлится – неизвестно. 30 лет назад мы даже представить не могли, что будем иметь доступ к такому большому количеству антибиотиков и люди будут так хаотично их принимать. Всемирная организация здравоохранения уже отнесла антибиотикорезистентность к величайшим угрозам человечеству.

Также на тему: Антибиотики без надобности осложняют состояние больных COVID-19, – врач

Антибиотикорезистентность сейчас создает большую нагрузку на систему здравоохранения, экономику и самое главное – это уже негативно влияет на качество жизни и уровень смертности. По прогнозам ученых, в 2050 году от инфекций, которые вызвали устойчивые к антибиотикам бактерии, будут умирать до 10 миллионов человек ежегодно.

Антибиотикорезистентность – это проблема, которая набирает обороты, в том числе и через наше участие, сейчас мы платим за это. Чтобы приостановить эту проблему, необходимо использовать антибиотики ответственно и по правилам.