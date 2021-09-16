Это приоритет Минздрава, – Ляшко сказал, как изменятся зарплаты врачей и медсестер
Источник:24 канал
Медики в 2022 году будут получать более высокую заработную плату. Сумма также будет зависеть от того, в каком отделении они работают и сильно ли нагружены работой.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, зарплаты медиков – приоритет Минздрава на год.
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"Мгновенный результат, который будет конечной целью реализации бюджета – это счастливые, мотивированные наши врачи. Тот уровень заработной платы, который есть сейчас, не является рыночным и достойным той профессии", – отметил Ляшко.
Какими будут минимальные зарплаты
Министр считает, что зарплаты должны быть выше, ведь медики ежедневно спасают жизни украинцев.
Те 33 миллиарда гривен, которые добавляют в программу медицинской гарантии, будут направлены на обеспечение минимального уровня зарплаты в медицинской системе: 13 тысяч 500 гривен для медсестры и 20 тысяч гривен для врача,
– подчеркнул Ляшко.
Как отметил министр, сумма будет увеличиваться в зависимости от нагрузки и отделения, в котором работает человек.
"Надо понимать, что приоритетом бюджета 2022 года является увеличение зарплаты медицинским работникам", – подытожил глава Минздрава.
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