Ученые предложили объяснение того факта, что некоторые штаммы коронавируса быстрее распространяются по планете. Один из самых опасных штаммов SARS-CoV-2 скоро "ударит" по нескольким странам мира.

Мы участвуем в гонках с вирусной эволюцией и пока проигрываем. По крайней мере так считает Сара Отто, эволюционный биолог из Университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада).

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Что предшествовало тревожному заявлению

Новый штамм коронавируса, известный под названием B.1.1.7 охватил Великобританию и уже распространяется по США.

Многие ученые открыто высказались о том, что и в будущем возможно появление новых штаммов, которые могут быть опаснее предыдущих.

Мутации крайне затруднят создание эффективной вакцины.

Сара Отто не разделяет этого скептицизма в полной мере. По ее мнению, большинство мутаций не поможет вирусу стать сильнее. Однако, время от времени мутация или несколько мутаций в сумме действительно могут сделать вирус сильнее.

Объяснение исследовательницы

Чаще всего новые штаммы возникают, когда вирус попадает в новый регион с населением, которое ранее не было инфицировано, или добирается до слоев населения, которые ранее успешно противостояли вирусу.

В частности, мутация B.1.1.7, которая появилась в Великобритании быстрее всего распространялся всеми регионами Великобритании — там где существенная часть населения уже переболела – более 275 тысяч случаев заболевания COVID-19 пришлись именно на этот штамм коронавирус.

Сложно объяснить такую скорость локальными вспышками или "суперраспространением", как бывает, когда множество людей собираются в одном месте, ведь в Великобритании действует довольно жесткий карантин,

– добавила исследовательница.

По словам Отто, эпидемиологи уже считают B.1.1.7 разновидностью коронавируса, который способен к более быстрому распространению, чем другие известные штаммы коронавируса.

Поэтому, вероятно, мутация способна распространяться на 40-80% быстрее, чем другие.

Важно! Для таких стран, как США и Канада, где коронавирус и так распространяется страшными темпами, появление B.1.1.7 составляет еще большее количество случаев заражения.

Что нового узнали ученые о мутациях

Анализ генома вируса B.1.1.7 весьма удивил исследователей. Оказалось, что в этом штамме более 30 существенных мутаций по сравнению с первыми штаммами SARS-CoV-2, с которых началась пандемия.

Мутации происходят, когда вирус атакует людей со слабым иммунитетом. Вирус многократно размножается в попытках одержать верх над иммунитетом и как следствие – совершенствуется.

Мы участвуем в гонках с вирусной эволюцией. Нам нужно выпускать новые вакцины с максимальной скоростью, бороться с распространением новых штаммов путем ограничения путешествий и социальных взаимодействий,

– резюмировала Сара Отто.