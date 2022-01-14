На бустерную дозу вакцины против коронавируса много желающих. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала врач-педиатр Одородько Марина Владимировна, работающая в столичном Центре COVID-вакцинации.

Интересно Почему украинцы идут делать бустерную прививку, – опрос

Врач заметила, что вакцинация – важна для здоровья По ее словам, она дает больше шансов на легкое течение болезни.

Вакцинация защищает в некоторых случаях от заболевания, и даже если человек заболел – он легко переносит эту болезнь. Без госпитализации, дома,

– заметила она.

Вредная ли бустерная доза вакцины

Кроме этого, Одородько прокомментировала опасения, что бустерная доза вакцины против коронавируса переносится тяжело.

Это слухи. То, что бустерная доза тяжело переносится и несет какие-то осложнения, я думаю, что это неправда. И люди нормально ее переносят, как и первую и вторую дозу – без осложнений,

– заявила врач.

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине.

Источник: Минздрав

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании удалось провести всего 29 218 505 прививок. В общей сложности получили первую дозу – 14 941 500 человек; получили две дозы – 14 197 703 человека; дополнительную дозу – 8 639 человек; бустерную дозу – 70 663 человек.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,

Coronavac – 4 839 347,

AstraZeneca – 1 627 697,

Moderna – 1 489 111,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала