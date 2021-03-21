У некоторых пациентов после лечения коронавируса может возникать внутреннее кровотечение. О таких случаях уже сообщили на Львовщине.

Заведующий первого хирургического отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Игнат Герич рассказал, что за последние 20 дней на операционный стол попало 3 пациента с коронавирусом. У них было внутреннее кровотечение.

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У двух лечение уже было на завершающей стадии, а последний только недавно его начал.

Такой вид кровотечений, по моему мнению, является новым видом осложнений, которые возникают в результате лечения коронавируса антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови – 24 канал),

– рассказал Игнат Герич.

Хирург рассказал, что за последние полгода такого вида кровотечений не было. Но за последние 20 дней таких диагнозов было аж 3. На днях в Клинической больнице скорой медицинской помощи уже прооперировали львовянина с таким диагнозом.

Как обнаружили кровотечение

Мужчину в больницу перевели из одного львовского медучреждения, предназначенного для лечения больных коронавирусом.

Пациент жаловался на боль в животе и имел повышенную температуру тела. Поэтому сначала у него заподозрили аппендицит или другие проблемы с органами брюшной полости.

Но при обследовании на компьютерном томографе (КТ) оказалось, что в забрюшинном пространстве больного скопилась жидкость. Поэтому мужчину сразу решили оперировать.

Во время оперативного вмешательства хирурги обнаружили гигантскую гематому, много массивных сгустков крови без явных признаков повреждения какого-то сосуда. У пациента вылилось примерно 1,5 литра крови, хотя явно поврежденного сосуда не было.

Врач объяснил, что организм самостоятельно не может рассосать массивные сгустки крови. Поэтому их необходимо в срочном порядке забирать, так как они могут инфицироваться и привести к тяжелым гнойным осложнениям и сепсису (заражению крови).

Это тяжелая ситуация. С одной стороны больному следует давать препараты, разжижающие кровь, потому что без них могут образоваться тромбы и возникнуть тромбоэмболические осложнения, угрожающие жизни, с другой – они же могут спровоцировать массивные кровотечения, которые также являются угрожающими для жизни больного,

– рассказал хирург.