На этой неделе медики получат надбавку за работу с COVID-больными

Министерство здравоохранения проанализировало работу всех больниц для больных COVID-19 с сентября по ноябрь 2021 года. В ведомстве пришли к выводу, что медицинским работникам требуется прибавка к зарплате.

Уже на этой неделе медики получат прибавку в 300% за работу с больными COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Этот вопрос обсудили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Глава Минздрава также рассказал, что студенты-медики активно привлекаются к работе в пунктах вакцинации, а интерны – еще и к работе с госпитализированными COVID-больными.

Министр также заверил в отсутствии дефицита кислорода в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом. Несмотря на высокий уровень потребления, по его словам, кислород стабильно поставляется во все COVID-больницы.

Премьер Денис Шмигаль добавил, что в стране нормализуется показатель госпитализаций среди больных коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Украине: основное

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 8 ноября, в Украине зарегистрировали 13 068 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 3 532 человека с выраженными симптомами коронавируса. Некоторые специалисты связывают уменьшение количества новых больных с тем, что на выходных делают меньше тестирований.

Несмотря на это, от осложнений болезни умерли 473 пациента. Это немного больше, чем днем ​​ранее (тогда количество новых инфицированных за сутки перевалило 17,4 тысяч, умерли 449 человек). Выздоровели 8 200 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 088 501 случай заболевания, 2 520 956 из которых уже выздоровели. Согласно статистике, болезнь унесла жизни 72 557 жителей страны.



Статистика смертей из-за коронавируса в мире / Инфографика 24 канал