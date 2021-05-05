Несколько лет назад ученые установили, что повышенный уровень натрия в крови нарушает нормальную функцию моноцитов – иммунных клеток, которые циркулируют по организму, прежде чем мигрировать в ткани и превратиться в более сложные иммунные клетки. Специалисты из Германии решили установить, как соль нарушает этот процесс.
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Одна из основных функций митохондрий – производство молекул АТФ. Это универсальный источник энергии организма. Оказалось, что чрезмерное потребление соли снижает митохондриальную активность в иммунных клетках.
Другими словами – очень соленая пища нарушает активность иммунных клеток и провоцирует воспаление.
Что показал анализ образцов крови
- В течение 3 часов после приема соленой пищи митохондриальная активность оставалась подавленной.
- Она возвращалась к нормальному уровню аж через 8 часов.
Ученые добавили, что при регулярном повышенном потреблении соли могут возникнуть хронические проблемы.
В дальнейшем команда исследователей планирует изучить изменения митохондриального механизма в других типах клеток. Ученые подозревают, что чрезмерно соленая пища может влиять на все клетки организма.
К слову, ранее ученые установили, что любое ограничение количества соли в диете улучшает артериальное давление.
Нормы соли: сколько ее можно употреблять в день
- для детей от 1 до 3 лет – 2 грамма в день;
- для детей от 4 до 6 – 3 грамма;
- для детей от 7 до 10 лет – 5 граммов;
- для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, – 6 граммов (чайная ложка).
Интересно, что обычно люди вдвое превышают дневную дозу.