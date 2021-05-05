Несколько лет назад ученые установили, что повышенный уровень натрия в крови нарушает нормальную функцию моноцитов – иммунных клеток, которые циркулируют по организму, прежде чем мигрировать в ткани и превратиться в более сложные иммунные клетки. Специалисты из Германии решили установить, как соль нарушает этот процесс.

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Одна из основных функций митохондрий – производство молекул АТФ. Это универсальный источник энергии организма. Оказалось, что чрезмерное потребление соли снижает митохондриальную активность в иммунных клетках.

Другими словами – очень соленая пища нарушает активность иммунных клеток и провоцирует воспаление.

Что показал анализ образцов крови

В течение 3 часов после приема соленой пищи митохондриальная активность оставалась подавленной.

Она возвращалась к нормальному уровню аж через 8 часов.

Ученые добавили, что при регулярном повышенном потреблении соли могут возникнуть хронические проблемы.

В дальнейшем команда исследователей планирует изучить изменения митохондриального механизма в других типах клеток. Ученые подозревают, что чрезмерно соленая пища может влиять на все клетки организма.

К слову, ранее ученые установили, что любое ограничение количества соли в диете улучшает артериальное давление.

Нормы соли: сколько ее можно употреблять в день

для детей от 1 до 3 лет – 2 грамма в день;

для детей от 4 до 6 – 3 грамма;

для детей от 7 до 10 лет – 5 граммов;

для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем, – 6 граммов (чайная ложка).

Интересно, что обычно люди вдвое превышают дневную дозу.