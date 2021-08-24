Поддержание хорошей гидратации может предотвратить или замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности. Результаты ученых показывают, что нужно обращать внимание на количество жидкости, которую мы пьем ежедневно.

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Рекомендации по суточному потреблению жидкости варьируются от 1,6 до 2,1 литра для женщин и от 2 до 3 литров для мужчин.

Но всемирные опросы показывают, что многие люди не достигают даже нижней границы этих диапазонов.

Натрий сыворотки является точным показателем гидратации: когда люди пьют меньше жидкости, концентрация натрия в сыворотке увеличивается. Затем организм пытается сохранить воду, активируя процессы, которые способствуют развитию сердечной недостаточности.

В этом исследовании изучали, может ли концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте прогнозировать развитие сердечной недостаточности через 25 лет.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 15 792 взрослых. На момент набора участникам было от 44 до 66 лет.

Добровольцев разделили на четыре группы в зависимости от средней концентрации натрия в сыворотке их крови во время первого и второго визитов исследования (проведенных в первые три года).

Среди каждой натриевой группы исследователи проанализировали долю людей, у которых развилась сердечная недостаточность и гипертрофия левого желудочка во время пятого визита (25 лет назад).

Результаты ученых

Более высокая концентрация натрия в сыворотке крови в среднем возрасте была связана как с сердечной недостаточностью, так и с гипертрофией левого желудочка 25 лет спустя.

Увеличение концентрации натрия в сыворотке крови на каждый 1 ммоль/л в среднем возрасте было связано с увеличением вероятности развития гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности на 1,20 и 1,11 через 25 лет соответственно.

Риски гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности в возрасте от 70 до 90 лет начали увеличиваться, когда уровень натрия в сыворотке превысил 142 ммоль/л в среднем возрасте.

Результаты показывают, что хорошая гидратация на протяжении всей жизни может снизить риск развития гипертрофии левого желудочка и сердечной недостаточности.